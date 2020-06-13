Ankara’da belediyenin kampanyasında tüm su borçları ödendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kampanyada ihtiyaç sahibi herkesin su faturaları ödendi.

Fotoğraf: DHA

Belediyenin yazılı açıklamasında, başkan Mansur Yavaş’ın talimatıyla ASKİ’ye su borcu olanların faturalarının ödenmesi için kampanya başlatıldığı belirtildi.

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Buna göre, sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileler ile borçlarından dolayı suları kapalıyken salgın nedeniyle geçici olarak suları açılan aileler başta olmak üzere 72 bin 604 abonenin toplam 147 bin 322 adet su faturasının tamamı ödendi.

Abonesine ulaşılamayan ve borçlarının ödenmemesinden dolayı icra dosyaları oluşan 4 bin 602 aboneye ait 23 bin 672 adet su faturası da bağışlarla ödendi. ASKİ’nin hesabıjn toplamda 7 milyon 780 bin 283 lira yatırıldı.

Öte yandan, belediyenin ‘Su Ver’, ‘Bilet Ver’, ‘El Ver’ ve ‘İftar Ver’ kampanyalarında yapılan yardımın toplam değeri 28 milyon 399 bin 523 lira oldu.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, nakit yardımı için başvuran ihtiyaç sahiplerine, bağışlardan toplanan 12 milyon 386 bin 200 liralık nakit yardımı yaptı.