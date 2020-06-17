Ankara’da belediye meclisinin ‘kredi alımına ret’ kararı mahkemeden döndü

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde altyapı projeleri için kredi kullanılması teklifine AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla verilen ret kararına mahkemeden yürütmeyi durdurma çıktı.

Fotoğraf: DHA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 24 Kasım 2019 tarihinde yapılan meclis toplantısında ‘Tatlar arıtma tesisinin revizyonu’, ‘Polatlı’ya Gerede suyunun götürülmesi’ ve ‘Gölbaşı ile Mamak su borularının yenilenmesi’ projelerinin de yer aldığı, içme suyu ve altyapı ile ilgili acil sorunların çözülebilmesi için kredi kullanma talebinde bulunmuştu.

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Meclisin plan ve bütçe komisyonunda görüşülerek oy çokluğuyla kabul edilen karar, meclis toplantısında reddedilmiş, Yavaş’ın ret kararını veto etmesine rağmen bir sonraki mecliste de yine ret kararı verilince konu mahkemeye taşınmıştı.

Akademisyenlerden rapor

Sözcü’den Zeynep Gürcanlı’nın haberine göre konuyu ele alan Ankara 9’uncu İdare Mahkemesi, öncelikli projelerin mevcut bütçe gelirleri ile karşılanamayacağının açık bir şekilde görüldüğünü belirterek meclis kararının kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünde hukuka uygun olmadığına karar verdi.

Mahkeme bu kararında ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi’ndeki çevre mühendisliği bölümü öğretim üyelerinin hazırladığı raporu dikkate aldı.

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Raporda, Tatlar arıtma tesisine hali hazırda tesise gelen atık su debisinin kapasitenin iki katı olduğu ve bu durumun gerek sulama gerekse içme suyu açısından ciddi riskler doğurduğu belirtildi.

Bakanlıktan yazı

Mahkeme kayıtlarında, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne önceliği çok yüksek 14 tedbirin alınması gerektiğine dair yazısı da yer aldı.

Mahkemeye, ASKİ Genel Müdürlüğü’nün bütçe gelirleri ile giderleri arasında eksi 277 milyon 890 bin 605 lira fark bulunduğu ve mevcut bütçe imkanlarının projeleri yapmak için yeterli olmadığına dair belgeler sunuldu.

İdare mahkemelerinden çıkan kararlara 30 gün içinde uyulması gerektiği için meclisin temmuz ayında kararı görüşmesi bekleniyor.