Ankara’da HES kodu zorunlulukları

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezi, dernek lokali, nikah salonu, düğün salonu, hamam, sauna, kaplıca, kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun yeri, bilardo salonu, lunapark, tematik park, tiyatro ve benzeri kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonu ve spor merkezlerine girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi.

Fotoğraf: AA

Karar gereği il genelindeki terminal ve gar binalarında bulunan yeme-içme yerleri, ‘Covid-19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberi’nde yer alan tedbirlere uymak kaydıyla, daha önce getirilen açılış ve kapanış saatlerine bağlı olmaksızın, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet gösterebilecek.

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Ayrıntılar gelecek…