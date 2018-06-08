Ankara’da AVM’lere ayar: Ramazan ve Kurban bayramlarının ilk günü kapalı

Ankara’da AVM’lerin Ramazan ve Kurban bayramlarının birinci günleri ile 1 Ocak’ta kapalı olmasına karar verildi.

Kararı valiliğe bağlı Ticaret İl Müdürlüğü aldı. Kararın, 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 13’üncü maddesi kapsamında alındığı kaydedildi.

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Karar şöyle: “İlimiz sınırlarında bulunan bütün alışveriş merkezleri sabah 10.00 ve akşam 22.00 saatleri arasında faaliyet gösterecektir. Alışveriş merkezleri Ramazan ve Kurban Bayramı’nın 1’inci günü ile her yıl 1 Ocak gününde kapalı olacaktır. Açılış ve kapanış saatleri konusunda gerekli denetimler Ticaret İl Müdürlüğü ve ilçe kaymakamlıkları tarafından yapılacaktır. Belirlenen çalışma saatlerine uymayan alışveriş merkezleri hakkında 6585 sayılı kanunun hükümleri çerçevesinde idari para cezası uygulanacaktır.”