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Ankara’da ‘Astana’ zirvesi: Putin ve Ruhani geliyor

İran, Rusya ve Türkiye’nin Suriye’deki durumu görüşeceği ve Kazakistan’ın Astana kentinde ilki düzenlendiği için ‘Astana zirvesi’ olarak anılan üçlü zirvenin beşincisi, Ankara’da yapılacak.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Reuters’in haberine göre, üçlü zirvede İdlib başta olmak üzere, Suriye’deki gelişmelerin değerlendirileceği belirtilirken, çatışma ortamının sona erdirilmesi, mültecilerin gönüllü geri dönüşleri için gereken şartların temini ile kalıcı bir siyasi çözümün tesisi amacıyla önümüzdeki dönemde atılacak ortak adımların istişare edilmesi amaçlanıyor.

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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, üçlü zirveyle ilgili olarak şöyle dendi: “Astana formatında beşinci Üçlü Zirve Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımlarıyla 16 Eylül 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.”

Zirveye gelecek Rusya ve İran liderleri ile baş başa görüşmelerin gerçekleştirilmesi, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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