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Yaramazlara biraz batar!

Ankara’da araç 300 metreden vadiye sürüklendi: 1 ölü

Ankara’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yaklaşık 300 metre yükseklikten İmrahor Vadisi’ne düştü, sürücü yaşamını kaybetti.

Fotoğraflar: DHA

Kaza akşam saatlerinde Çankaya ilçesi’ndeki Oran mahallesi Oran-Eymir yolu üzerinde meydana geldi. Sürücü Miraç M. Eymir Gölü istikametinden şehir merkezi yönüne ilerlerken aracın kontrolünü kaybetti.

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Araç yol kenarındaki tel örgülerin devrilmesi sonucu 300 metre yükseklikteki yamaçtan vadiye sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler dik yamaçtan otomobilin yanına inmekte güçlük çekti.

Halat sarkıtarak aracın yanına inen sağlık ve itfaiye ekipleri, sürücünün yaşamını kaybettiğini belirledi. Araç da vadiden vinç yardımıyla çıkarıldı.

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