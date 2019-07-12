Ankara’da araç 300 metreden vadiye sürüklendi: 1 ölü

Merkez Bankası (MB) verilerine göre 5 Temmuz ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 526.7 milyon dolar artışla 115.5 milyar dolar ile rekor seviyeye gelirken, kurumlar için bu tutar 742.5 milyon dolar azalışla 69.8 milyar dolara geriledi.