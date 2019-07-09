Ankara’da ‘Apolet’ operasyonu: Çakma binbaşı ve yarbay gözaltına alındı

Ankara’da, üniforma giyerek kendisini Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak tanıtıp farklı vaatlerde bulunan ve aralarında nişanlısının da bulunduğu onlarca kişiyi dolandıran Abdullah Göktay T. ve işbirlikçisi S.Ö., ‘Apolet’ operasyonuyla yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Göktay T.’nin binbaşı, S.Ö’nün ise yarbay olarak kendini tanıttığı belirtildi. ‘Çakma binbaşı’ olduğunu bilgi vermesi için çağrıldığı emniyette öğrenen nişanlısı gözyaşlarına boğulurken, Abdullah Göktay T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. S. Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, TSK mensubu iki kişi tarafından dolandırdıklarını belirten onlarca kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Ekipler, ikilinin izine ulaştı. Şüphelilerin kendilerini ‘subay’ olarak tanıttığı, ancak ikisinin de TSK mensubu olmadığı saptandı.

Eniştesi ‘FETÖ’den ihraç edilen bir subay olan Abdullah Göktay T.’nin ona ait üniformaları ve kimliğini kullanarak, onlarca kişiyi subay, astsubay, uzman çavuş, polis ve bekçi yapacağı vaadiyle dolandırdığı, S.Ö.’nün de sahte yarbay kimliği kullanarak ona yardım ettiği anlaşıldı.

Kurulan özel ekip, ‘Apolet’ kod adlı operasyonla şüphelileri gözaltına aldı. Abdullah Göktay T.’nin, “Ne dolandırıcılığı kardeşim, ben askerim. Benim dolandırıcılıkla ne işim olur” diyerek polislere direndiği öğrenildi. Emniyetteki sorgusunda ise ‘heyecan olsun’ diye üniforma giydiğini belirten Göktay T. tiyatrocu olduğunu, çeşitli dizilerde figüranlık yaptığını belirtti.