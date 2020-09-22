Ameliyatta ölen yaralının yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınları sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalıştı.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

İlçedeki bir berber dükkanında tıraş olan Fırat Ö. ve Ahmet Ö.’nün yanlarına giden Emrah Keskin, iki kardeşe ateş etti.

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Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Ö.’nün yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamasının ardından haberi duyan yakınları hastaneye geldi.

Güvenlik görevlilerinin yetersiz kalması üzerine ameliyathaneye zorla girmek isteyen grup, içeride bulunan sağlık personeline saldırdı.

Ameliyathane kapısına sedyelerle barikat kurarak korunmaya çalışan sağlık görevlileri, polis ekiplerinin saldırganlara müdahalesinin ardından göreve dönebildi.

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Bu arada, grubun saldırısı esnasında sağlık personelinin ameliyathane kapısında toplanarak, saldırganların içeri girmesini önlemek için çabaladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Hastane güvenliğimiz ve emniyet güçleri, olaya kısa sürede müdahale etmiş, adli süreç başlatılmıştır. Olayda hiçbir sağlık çalışanımız zarar görmemiştir. Ama olayın kendisi, hepimiz açısından güçlü uyarı değeri taşımaktadır. Nedenler çok açıktır.”

Valilikten yapılan açıklamada, silahlı bir kavga sonucu Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralıları görmek isteyen hasta yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışmanın fiziki saldırıya dönüşmeden görevliler tarafından önlendiği belirtildi.

Açıklamada, sorumlular hakkında derhal adli tahkikatın başlatıldığı bilgisi verildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fedakar sağlık çalışanlarına yönelen her türlü saygısızlık ve şiddeti kınadığını belirterek, “Faillerin hak ettikleri karşılığı bulacaklarından kimsenin şüphesi olmasın” ifadesini kullandı.

Sorumlular hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.