Ankara’da Alman LGBT Film Günleri ‘toplumsal hassasiyet’ denerek yasaklandı

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Alman LGBT Film Günleri, Ankara Valiliği tarafından yasaklandı.

Valiliğin internet sitesindeki yazılı açıklamada, 16-17 Kasım tarihlerinde Büyülü Fener Sinema Salonu’nda Alman LGBT Film Günleri’nin düzenleneceği belirtildi.

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Açıklamada, etkinlikten ‘birtakım toplumsal hassasiyet ve duyarlılıkları içeren film gösterimi organizasyonu’ sözleriyle bahsedildi.

Açıklamada şöyle dendi: “Söz konusu paylaşımlarla, halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep ve bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimin aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkabileceği, ayrıca terör örgütlerinin karşıt görüşlü gruplara yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu yönündeki istihbarî bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, yapılmak istenen film gösterimi etkinliğinin, organizasyona katılacak olan grup ve şahıslara yönelik olarak birtakım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği değerlendirilmektedir.”

Açıklamada, bazı yasa maddelerine ve OHAL Kanunu’na dayanılarak etkinliğin yasaklandığı belirtildi.

Yasak kararının Türkiye ve Almanya arasında süren siyasi gerginlikle eş zamanlı gelmesi dikkati çekti.