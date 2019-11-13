Ankara’da alkol satan markete EYP saldırısı, dokuz kişilik IŞİD çetesini deşifre etti

Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir markete el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırıyı araştıran özel ekibin, IŞİD üyesi dokuz şüpheliyi silah ve EYP’lerle birlikte yakaladığını açıkladı.

Fotoğraflar: DHA

Jandarma Genel Komutanlığı’nın Twitter hesabında yer alan açıklamada, şöyle dendi: “Ankara Yenimahalle’de bir iş yerine düzenlenen EYP saldırısını araştırmak için jandarma tarafından oluşturulan özel ekibin çalışmaları sonucu, DEAŞ terör örgütü üyesi 9 şüpheli, planladıkları başka eylemleri gerçekleştiremeden, silah ve EYP’lerle yakalanmıştır.”

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Ankara’da Yenimahalle ilçesine bağlı Yakacık mahallesinde 29 Ekim’de meydana gelen olayda, Yakacık bulvarı üzerinde alkol satışı yapan markete gelen ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, iddiaya göre önce alkol istemişti. Market çalışanının alkolleri uzatmasıyla elindeki çantayı ve alkolleri masaya bırakan kişi, iddiaya göre “Arabadan para alacağım” deyip marketten dışarı çıkmıştı. Şüphelinin uzaklaşmasının ardından işyerinde patlama meydana gelmişti.