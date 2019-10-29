Ankara’da alkol satan markete çantada bomba: Bir kişi gözaltında

Ankara’da, bir kişinin alkol satışı yapan bir markete bıraktığı çantada patlama meydana geldi. Kimsenin yaralanmadığı işyerinde büyük çapta hasar meydana gelirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Fotoğraflar: DHA

Olay, Yenimahalle ilçesine bağlı Yakacık mahallesinde meydana geldi. Saat 19.00 sıralarında Yakacık bulvarı üzerinde alkol satışı yapan markete gelen ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, iddiaya göre önce alkol istedi. Market çalışanının alkolleri uzatmasıyla elindeki çantayı ve alkolleri masaya bırakan kişi, iddiaya göre “Arabadan para alacağım” deyip marketten dışarı çıktı. Şüphelinin uzaklaşmasının ardından işyerinde patlama meydana geldi. O sırada markette bulunan işyeri çalışanı Selçuk Boztaş, olayın şokuyla kendini dışarı attı. Şans eseri olayı yara almadan atlatan Boztaş’ın ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alan ekipler, işyeri içinde incelemelerde bulundu. Jandarma, Boztaş’ın ifadesine de başvurarak, şüphelinin bıraktığı çantanın patladığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli, olaydan yarım saat geçmeden jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin patlayan maddenin tespiti için çalışmaları devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Reklam

Market çalışanı Selçuk Boztaş, “Her zamanki gibi dükkana bakıyordum. Maskeli bir adam içeri girdi. Elinde bir çanta gördüm, şüphelendim ama bomba olacağı hiç aklıma gelmedi. Alkol falan aldı ve ‘Arabadan para alıp geleceğim ağabey’ dedi. O dışarı çıktığı sırada bir anda patlama oldu. İçeride bir tek ben vardım, ben de yaralanmadım hemen dışarı attım kendimi” dedi.

Görgü şahidi Serdar Karaca ise patlamanın ardından maskeli bir kişiyi gördüğünü belirterek, şöyle dedi: “Ben tesadüfen buraya geldim. O sırada patlama oldu. Camlar falan kırıldı. Kamera kayıtlarına göre de, kaçarken arka tarafa geçip montunu falan çıkartıyor. Sonrada kaçıyor.”