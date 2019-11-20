Ankara’da ‘akşam pazarı’ yasaklandı

Ankara’nın Kızılay ilçesinde yıllardır seyyar satıcılar tarafından kurulan ‘akşam pazarı’ valiliğinin Çankaya belediyesi ve emniyete gönderdiği yazı sonrası yasaklandı. Seyyar satıcılar Çankaya belediyesinin ‘Kalp Kırmadık, Rekor Kırdık’ sloganını hatırlatarak, ‘Hani kalp kırmak yoktu?’ afişleriyle tepki gösterdi.

Fotoğraf: Yüksel caddesi (web2.bilkent.edu.tr)

GazeteDuvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre kitap, ikinci el kıyafet ve çeşitli ev gereçlerinin satıldığı pazardaki yasak kararı, büyükşehir ve Çankaya belediyesinin Kızılay’da başlattığı yenileme çalışmasının tamamlanmasının ardından uygulanmaya başladı.

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Seyyar satıcılar “Hani kalp kırmak yoktu? Bizim ekmeğimiz ekmek teknemiz. Yüzlerce insanın kalbi kırılıyor. #Konur #Yüksel #Karanfil akşam tezgahları pazarı ile daha güzel” yazılı afişlerle kararı protesto etti.

Kızılay’daki Yüksel Caddesi ile Konur ve Karanfil sokaklarda tezgah açmak isteyen seyyar satıcılarla zabıta ekipleri arasında 2011 yılında kavga çıkmış ve bazı zabıta memurları ve işportacılar yaralanmıştı.





