Ankara’da AKP bölgelerine seçmen kaydırma: Bir yılda iki katına çıkan ilçe var

AKP’nin İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için dayanak yaptığı seçmen kaydırma iddialarının asıl merkezinin Ankara’da AKP adaylarının kazandığı ilçeler olduğu ortaya çıktı. Bu ilçelerden Çamlıdere ve Ayaş’ta seçmen sayısı neredeyse ikiye katlanmış.

Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’in Ankara’dan yaptığı derleme ilginç rakamlar gösterdi.



Reklam

Çamlıdere: Oransal olarak seçmen sayısının en çok arttığı ilçe burası. 2018 yılında bu ilçenin seçmen sayısı 6 bin 561 iken, 31 Mart’taki seçmen sayısı 5 bin 960 artışla 12 bin 521 oldu. Seçimlerin sonucunda Çamlıdere’de AKP adayı yüzde 73 düzeyinde oy aldı ve en yakın rakibine 5 bin 747 fark attı. Bu rakam sayının 2018’deki seçimden bu yana neredeyse iki katına çıktığını gösteriyor.

Haymana: Geçen yıl bu ilçedeki seçmen sayısı 21 bin 199 idi. Bu yıl seçmen sayısı 11 bin 322 artarak 32 bin 521’e yükseldi. AKP adayı en yakın rakibinden 5 bin 937 oy fazla alarak seçimi kazandı.

Balâ: Geçen yıl bu ilçenin seçmen sayısı 15 bin 512 idi. Ancak seçmen sayısı neredeyse yüzde yüz oranında 13 bin 706 kişi artarak 29 bin 218’e yükseldi. AKP adayının en yakın rakibine attığı fark ise 6 bin 359 oldu.

Reklam

Ayaş: Bu ilçede seçmen sayısı geçen yıl 9 bin 827 iken, bu seçimlerde 13 bin 756’ya yükseldi. Yarış AKP ile CHP adayları arasında başa baş gitti ve AKP adayı kazandı.