Ankara’da adı geçen Mansur Yavaş: AKP’liler yoklama yaptı, kabul etmedim

Yerel seçim öncesi adı İYİ Parti ve CHP ile anılan Mansur Yavaş, AKP’den adaylık konusunda ‘yoklandığını’, kabul etmeyeceğini bildirdiğini söyledi.

Yavaş, daha önce girdiği seçimde eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’i seçimde oldukça zorlamış ancak kaybetmişti.

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Yavaş’ın ismi, Mart 2019’daki yerel seçim için İYİ Parti ve CHP ile anılmıştı. İYİ Parti, Yavaş’ı kendi adayı yapmak isterken Yavaş Ankara’yı ‘rozetsiz bir başkan’ın yönetmesi gerektiğini düşünüyor.

Son olarak AKP’nin yaptırdığı bir ankette Ankaralıların Yavaş’ı başkan olarak görmek istediği sonucuna ulaşıldığı iddia edilmişti.

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Yavaş’tan kendisine gelen bir mesajı bugün köşesine taşıdı.

Buna göre Yavaş, AKP’den aday olmak istemiyor.

Yavaş’ın sözleri şöyle: “Fatih Bey merhabalar. TV’de izlediğim kadarı ile AK Parti’den aday olabileceğimi ve AK Parti’ye yakınlaştığımı söylediniz. Gerçek durum şudur. Bazı AK Partililer, benim aday olmam konusunda istekli olup, yoklama yaptılar. Ben de uygun bir dille ‘Belki makam sahibi olurum ama itibarımı kaybederim’ diyerek teşekkür ettim. Bu konudaki mesaj ve benim yanıtım kayıtlıdır. Kısacası benim bir talebim olmamıştır.”