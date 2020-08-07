Ankara’da abartı egzoz kullanan 1590 kişiye ceza kesildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yılbaşından bugüne kadar 1590 sürücüye abartı egzoz kullanmaktan ceza kesti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, geçen yıl abartı egzoz kullanarak Ankaralıların huzurunu kaçıran ve gürültü kirliliğine neden olan 1360 sürücüye, 2020’nin ilk ayından bugüne kadar ise 1590 sürücüye cezai işlem uygulandığı bildirildi.

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Paylaşımda yer alan videoda, abartı egzoz kullanan sürücülere trafik polislerince uygulanan cezai işlemler ve araçlara takılan abartı egzoz sistemine ilişkin görüntüler yer aldı. Topluma, “Yapacağınız çağrılar ile siz de gürültü kirliliğine dur deyin” çağrısı yapıldı.

Abartı egzoz kullanarak gürültü kirliliğine sebep olan sürücülerle mücadele için Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın talimatıyla özel bir ekip kuruldu.