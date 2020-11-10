Ankara’da 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

Depreme, İzmir’in Bayralı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı’nda yakalanan ve 10 saat sonra enkazdan çıkarılan 15 yaşındaki Günay Özışık’ın tedavisi sürüyor. Özışık, enkaz altında kurtulacağına dair ümidini hiç kaybetmediğini söyledi. Annesi Olcan Özışık’a göre ise bundan böyle onun doğum tarihi depremin olduğu gün yani 30 Ekim.