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Yaramazlara biraz batar!

Ankara’da 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

Ankara’da Covid-19 tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstündekilerin 10:00-16:00 saatleri haricinde sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu bugün toplanarak yeni önlemler aldı.

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Açıklamada, 10 Haziran’da, 65 yaş üstü vatandaşların 10:00-22:00 saatlerinde maske ve mesafe kuralına uyarak dışarı çıkabilmesine karar verildiği anımsatıldı.

Bugün açıklanan kararla, saatler 10:00-16:00 olarak değiştirildi.

Kimler muaf?

Yasaktan muaf tutulacak kişiler şöyle sıralandı: Kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak, başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri v.b. olmak üzere kamu görevlileri.

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İşletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK Hizmet Belgesi, Vergi Kaydı, Şirket Yetki Belgesi, oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanları.

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