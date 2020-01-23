Ankara’da 4.5’lik deprem: ‘Can ve mal kaybı yok’

Ankara’da 4.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi.

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre deprem bugün saat 06:54’te Akyurt ilçesinde, 6.3 kilometre derinliğinde meydana geldi. Rasathane, depremin büyüklüğünü 4.5 olarak verdi.

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Verilere göre bu depremden önce, saat 06:42’de yine Ankara’da 3.9’luk bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise 06:42’deki depremin büyüklüğünü 3.8 olarak verdi.

‘Can ve mal kaybı yok’

Ankara Valisi Vasip Şahin, depremin ardından Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “İlimiz Akyurt ilçe merkezinde meydana gelen 4.5 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Detaylı incelemeler için ekipler sahada çalışmalarına başlamıştı.”

Manisa’nın Akhisar ilçesinde de dün saat 22:22’de 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.