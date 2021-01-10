Ankara’da 4.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 22.53’te Ankara’nın Kalecik ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Depremin 12 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

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Ankara Valisi Vasip Şahin: “Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Twitter’dan şunları aktardı: “Ankara merkezli 4.5 büyüklüğündeki deprem hepimizi endişelendirdi. Ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Bizlere Başkent 153 hattından ulaşabilirsiniz. Bütün vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

AFAD’ın Twitter hesabından ise, “Kalecik ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz” açıklamasına yer verildi.