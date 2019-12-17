Ankara’da 35 bin metrekarelik arazi ‘imar değişikliği’yle AKP’ye yakın vakfa verildi

Ankara Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Beytepe Mahallesi’ndeki 35 bin metrekarelik arazi için nazım imar planı değişikliği yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsisli arazi başkanlığını AKP Ankara Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cemalettin Kömürcü’nün yürüttüğü Türkiye Verimlilik Vakfı’na verildi.

Fotoğraf: Sözcü

Sözcü’den Yavuz Alatan’ın haberine göre Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Bu alan kamunun kullanımından çıkarılıyor. Son 10 yılda yeni vakıf kuruluşunda yüzde 100 artış var. 2000-2009 arası yılda ortalama 50 vakıf kurulurken, 2010-2019 arasında yılda 118 vakıf kurulmuş” dedi.

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Vakıflara arazi tahsisleriyle ‘yeni bir talanın başladığını’ söyleyen Candan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bilkent’teki 35 bin 435 metrekarelik kamusal alan Türkiye Verimlilik Vakfı’na tahsis edildi. Vakfın kuracağı üniversitenin üç fakültesi burada yapılacak. Kenti korumakla sorumlu olan Ankara Kent Konseyi de bu vakfın yürütme kurulunda.”

