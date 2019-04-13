Ankara’da 30 köpek ve iki kedi ölüsü bulundu

Ankara’da boş bir arazide torbalara konulmuş vaziyette 30 köpek ve iki kedi ölüsü bulundu.

Fotoğraf: DHA

Çubuk ilçesindeki Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yakınında yürüyüş yapan gençler, hayvan ölüleri görünce ilçe belediyesi ve hayvan derneklerine haber verdi.

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Olay yerine giden belediye görevlileri, 32 hayvan ölüsünü kamyonete koyarak götürdü. Hayvanseverler de cesetlerin yakınında bulunan kredi kartı slibi ve kıyafet etiketini polislere teslim etti.

Patili Canları Yaşatma Derneği Başkanı Alper Karmış, köpeklerinin ikisinin pitbull, birinin de rottweiler cinsi olduğunun tespit edildiğini belirterek cesetlerin 10-15 günlük olduğunun tahmin edildiğini dile getirdi. Polis şimdi katil ya da katilleri arıyor.

Ankara’da geçen günlerde de 16 köpek zehirli etle öldürülmüştü.