Ankara’da 200 bine yakın yardım başvurusu; İstanbul’da yarım milyon koli

CHP’li büyükşehir belediyeleri, corona virüsünden ekonomik yönden etkilenen yurttaşlara destek için başlattığı kampanyalarını sürdürüyor.

Fotoğraf: İBB

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, ihtiyaç sahibi 153 bin 863 kişinin yardım için kendilerine başvurduğunu dile getirdi.

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İşsiz kalan kişilerin gıda ve nakit başvurularıyla, toplam sayı 192 bin 789’a ulaştı.

Sevgili Ankaralılar;



Bu saat itibarıyla ihtiyaç sahibi başvuran sayısı 153.863'e, işini kaybeden vatandaşlarımızın gıda ve nakit başvuru sayısı 38.926’ya, acil durum gönüllü sayısı ise 4.742’ye ulaşmıştır.



Kimseyi mağdur etmemek için dağıtımlarımız süratle devam etmektedir. pic.twitter.com/3NasvjsCyZ — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 3, 2020

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun da 500 bin koli hazırlandığını, 9 bin aileye de aylık desteğe başlanacağını dile getirdi.

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📌500 bin koli yardım



📌9 bin yeni aileye aylık destek



📌Türkiye’nin en büyük yardım koordinasyon merkezi



📌Sağlıkçılara konaklama hizmeti



📌Sokakta yaşayanlara tesis



📌 Can dostlara her gün 1 ton mama



📌50ton tıbbi atık bertaraf



📌Adalar’daki atlar sağlıklı ve bakımlı pic.twitter.com/jtSF89joBB — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) April 3, 2020

İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere 11 CHP’li büyükşehir belediyesi, corona virüsünden ekonomik olarak etkilenenler için yardım kampanyası başlamıştı. Ancak İçişleri Bakanlığı, valilikten izin alınmayan kampanyaların geçersiz olduğu yönünde genelge yayınlarken, banka hesaplarına bloke konmuştu. İBB, karara karşı dava açmıştı.