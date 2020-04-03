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Yaramazlara biraz batar!

Ankara’da 200 bine yakın yardım başvurusu; İstanbul’da yarım milyon koli

CHP’li büyükşehir belediyeleri, corona virüsünden ekonomik yönden etkilenen yurttaşlara destek için başlattığı kampanyalarını sürdürüyor.

Fotoğraf: İBB

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, ihtiyaç sahibi 153 bin 863 kişinin yardım için kendilerine başvurduğunu dile getirdi.

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İşsiz kalan kişilerin gıda ve nakit başvurularıyla, toplam sayı 192 bin 789’a ulaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun da 500 bin koli hazırlandığını, 9 bin aileye de aylık desteğe başlanacağını dile getirdi.

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İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere 11 CHP’li büyükşehir belediyesi, corona virüsünden ekonomik olarak etkilenenler için yardım kampanyası başlamıştı. Ancak İçişleri Bakanlığı, valilikten izin alınmayan kampanyaların geçersiz olduğu yönünde genelge yayınlarken, banka hesaplarına bloke konmuştu. İBB, karara karşı dava açmıştı.

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