Ankara’da 11 milyonluk ajanda ihalesinde sorular: Para seçimde mi kullanılıyor?

Tutuklanmasının üzerinden 13 ayı aşkın zaman geçmesine rağmen mahkemeye çıkarılmayan Osman Kavala’nın yaptığı başvuruyu bir yılı aşkın süredir görüşmeyen Anayasa Mahkemesi (AYM), 13 aylık tutukluluğu süresince hâkim karşısına çıkarılmayan başka bir vatandaşın yaptığı başvuruda ihlal kararı verdi.