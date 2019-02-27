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Yaramazlara biraz batar!

Ankara’da 11 milyonluk ajanda ihalesinde sorular: Para seçimde mi kullanılıyor?

AKP’li Ankara büyükşehir belediyesinde 11 milyon lirayı geçen çanta, takvim ve ajanda ihalesi yapıldığı belirtilirken, bu ürünlerin teslim alınmayıp paranın da seçim çalışmalarında kullanılıyor olabileceği iddia edildi.

Fotoğraf: ankara.bel.tr

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün yazısına göre ihale Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna döneminde ‘ANFA genel müdürlüğüne getirilen kişi tarafından’ yapıldı.

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ANFA genel müdürlüğüne şubat ayı başında geçtiğimiz yerel seçimlerde AKP’den Karaman milletvekili aday adayı olan şehir plancısı Erdal Türk getirilmişti.

İhalesi yapılan ürünlerin teslim alınıp alınmadığı, teslim alındıysa dağıtılıp dağıtılmadığına ilişikin açıklama yapılmadığı belirtilen haberde, bu paranın seçim çalışmalarında kullanılmış olabileceği öne sürüldü.

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11 milyonluk ihaleye ilişkin CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in soru önergesi bulunuyor.

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