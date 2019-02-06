Ankara-Washington çözüm toplantıları: Somut ilerleme yok, ‘kararlılık’ teyit edildi

Türkiye ve ABD arasındaki sorunların çözümü için yapılan çalışma grubu toplantısında iki tarafın da her alanda ilerleme sağlama konusundaki kararlılığı teyit edilirken, üzerinde uzlaşmaya varılan somut bir konudan söz edilmedi.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Şubat 2017’de Ankara’yı ziyareti sırasında ikili ilişkilerde yaşanan sorunların çözümü için bir yol aranması amacıyla üç çalışma grubu oluşturulmuştu. Çalışma gruplarının son toplantıları bugün Washington’da tamamlandı.

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Toplantıda heyetlere Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı David Hale başkanlık etti.

Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada “Toplantıda her alanda ilerleme sağlama kararlılığı teyid edildi” dendi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı toplantı sonrası yaptığı açıklamada da benzer ifadeler kullanıldı: “Toplantıda Hale ve Önal ABD-Türkiye ilişkilerinin stratejik önemini yeniden vurgularken, iki müttefik olarak ortak kaygılar üzerinde çalışmaya olan bağlılıklarını ortaya koydu.”

Amerika’nın Sesi’nin aktardığına göre, toplantıda Suriye konusunda ikili işbirliği, terörle mücadele, savunma konuları, adli ve konsoloslukla bağlantılı meseleleri ele aldı.