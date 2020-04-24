Ankara ve İzmir belediyeleri iftar kampanyası başlattı, dayanışmaya çağırdı

Ankara ve İzmir belediyeleri iftar kampanyası başlattı. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyenler açılan sitelerden belirli tutarlar karşılığında iftar menülerini satın alabiliyor. Belediyeler de bunun dağıtımını üstleniyor.

Fotoğraf: Ankara Büyükşehir Belediyesi

Sosyal medya hesapları üzerinden ‘Bir iftar da benden’ adıyla kampanya başlatan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere ‘iftarver.com‘ adresi üzerinden 15 lira ödenerek iftar menüsü bağışlanabileceğini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de ‘bizizmir.com‘ sitesinden iftar kampanyası başlattı.

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Yavaş, “Mübarek ramazan ayının bereketini birlikte paylaşıyor, iftarda ekmeğimizi bölüşüyoruz” dedi. Soyer de “Bu kriz ortamında her gün 10 bin kişiye iftar yemeği gidecek” diye konuştu.

‘Dayanışma çağrısı’

Başkan Yavaş, kampanya açıklamasında şu sözlerle birlik ve dayanışma çağrısı yaptı: “www.iftarver.com ile evinde yemek yapacak kimsesi olmayan ve evinden çıkmaması gereken 65 yaş üstü vatandaşlara, kronik hastalara, engellilere ve dar gelirli ailelere yardımcı olabilirsiniz. 15 lira ödeyerek ihtiyaç sahibi bir vatandaşımız için iftar menüsü satın alabilirsiniz.”

‘İftara ve sahura sıcak yemek’

Kampanya kapsamında faaliyetleri durdurulan kağıt toplayıcısı aileler başta olmak üzere sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü dar gelirli, yemek yapacak kimsesi bulunmayanlarla, geçim sıkıntısı çeken ailelere sıcak yemek dağıtımı yapan BELPA mutfağının, ramazan ayında da hem iftar hem de sahur için sıcak yemek paketleri hazırlayacağı belirtildi.

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‘Bir iftar da benden’ kampanyasına katılanlara, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak sıcak yemeklerin teslim edildiği bilgisi de iletilecek.

‘Biz Varız’ kampanyası

İzmir Büyükşehir Belediyesi de ramazan ayı boyunca günde 10 bin kişilik iftar yemeği dağıtacak. İzmirli yurttaşlar ‘Biz İzmir’ dijital platformu üzerinden her biri 20 lirayla, iki kişilik iftar yemeği paketinden istedikleri kadar satın alarak kampanyaya destek olabilecek.

İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’in çağrısıyla başlatılan ‘Biz Varız’ dayanışma kampanyası kapsamında, ‘Biz İzmir’ dijital platformu üzerinden satın alınan iftar yemeği paketleri, bugünden itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Grand Plaza Gıda Turizm ekipleri tarafından evlere ulaştırılacak.

Soyer, geçmişte verilen toplu iftar yemeklerinin artık olmayacağını bunun yerine belediyenin Grand Plaza Şirketi aracılığıyla her gün 5 bin kutuda 10 bin kişilik iftar yemeğinin kapıdan dağıtacağını söyledi.

Ramazanın aynı zamanda sevgi, hoşgörü, dayanışma, kardeşlik ayı olduğunu söyleyen Başkan Soyer, “Bu kriz ortamında her gün 10 bin kişiye iftar yemeği gidecek. Bizimle bu mutluluğa ortak olmak isteyen her İzmirli oturduğu yerden, bilgisayar veya cep telefonuyla iftar dayanışmasına da katılabilir” dedi.