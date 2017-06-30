Ankara ve İstanbul’da iki eğitimciye destek eylemi: 11 gözaltı

İstanbul’da ve Ankara’da açlık grevlerinin 76’ncı gününde tutuklanan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek eylemi yapıldı, 11 kişi gözaltına alındı.

Ankara’da yurttaşlar Gülmen ve Özakça’nın tutuklanmadan önce eylem yaptıkları Yüksel Caddesi’nde bir araya geledi.

Sakarya Caddesi’ne yürüyüş yapmak isteyenlerin toplandığı sırada polis müdahale etti. Plastik mermi ve biber gazı kullanan polis 11 kişiyi gözaltına aldı.

Gülmen’in durumu

Müdahalenin ardından Sakarya Caddesi’nde bir araya gelen grup adına konuşan Veli Saçılık, şunları söyledi: “11 arkadaşımız gözaltına alındı, takipçisi olacağız, onları polisin elinden alacağız. Polis müdürü basın açıklamasının yasal ama yürüyüşün yasal olmadığını söyledi. Polisler keyfi davranıyor.”

Gülmen’in sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Saçılık, eğitimcinin kalem dahi tutamadığını, boyunluk olmadan dik duramadığını söyledi.

İstanbul’da izin

İstanbul’da da Kadıköy’de bir grup eylem yaptı.

Aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği, İnsan Hakları Derneği, Özgürlükçü Hukukçular Platformu, Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası ve Çağdaş Avukatlar Grubu üyelerinin de olduğu 200 kişilik grup saat 19.30’da Süreyya Operası önünde toplandı.

‘Nuriye ve Semih serbest bırakılsın, işlerine geri dönsünler’ yazılı pankart açan grup, ‘Nuriye-Semih yalnız değildir’ sloganları attı.

Polisin güvenlik önlemleriyle süren yürüyüş, Kalkedon Meydanı’nda son buldu.