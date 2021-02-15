Ankara ve İstanbul için uyarı: Mecbur değilseniz trafiğe çıkmayın

Ankara Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından söz konusu şehirlerde yaşayanlar için, devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle “Mecbur değilseniz trafiğe çıkmayın” uyarısı yapıldı.

Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçen hafta, hava sıcaklıklarının azalacağını, Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere kuzey ile iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisi altına gireceğini açıklamıştı.

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Ankara ve İstanbul’un da içinde olduğu birçok şehir yoğun kar yağışı ve fırtına etkisi altında.

İmamoğlu, Twitter paylaşımında iki gündür şehri etkisine kar yağışının yarın da devam edeceğini belirterek şunları kaydetti: “İstanbulluları zorunlu olmadıkça şahsi araçlarını kullanmamaları, toplu taşımayı tercih etmeleri, araçlarda da mutlaka kar lastiği kullanılması konusunda uyarmak isterim. Bugün olduğu gibi yarın da bu çağrımıza lütfen uyunuz.”

Ankara Valiliği de Twitter üzerinden şunları aktardı: “İlimizde devam eden kar yağışının trafikte oluşturacağı yoğunluk nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi için vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle istirham ediyoruz.”