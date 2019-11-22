Ankara ve Bursa merkezli ‘FETÖ’ soruşturmaları: 138 kişiye gözaltı kararı

Ankara ve Bursa merkezli ‘FETÖ’ soruşturmalarında 138 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara başsavcılığının Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan ihraç edilenlere yönelik soruşturmasında ikisi eski teğmen 90’ı astsubay 92 eski asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Polisin 22 kentte eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda 53 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ankesörlü ve kontörlü telefonlarla büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmekle suçlanıyor.
İkinci soruşturma
Bursa merkezli soruşturma kapsamında da 23 kentte operasyon düzenlenerek gözaltı kararı çıkarılan 56 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin arasında rütbeli askerler ve askeri okuldan ilişiği kesilen öğrenciler bulunuyor. Soruşturmanın TSK’daki ‘mahrem imam’lara yönelik olduğu öğrenildi.