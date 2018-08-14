Ankara ve Adana’da operasyon: En az 19 kişi gözaltında

Ankara ve Adana’da PKK soruşturmaları kapsamında yapılan operasyonlarda en az 19 kişi gözaltına alındı.

AA’nın haberine göre Ankara başsavcılığı, ‘PKK’yla bağlantılı ve propagandasını yaptığı’ tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

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Emniyet müdürlüğü ekipleri, özel harekatın da desteğiyle sabah saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre gözaltına alınan isimler şöyle: HDP Ankara il yöneticisi Mahmut Emin Avcı, HDP milletvekili adayı ve Ankara Kadın Meclisi eski sözcüsü İpek Gür, HDP Çankaya İlçe Başkanı Ramazan Karakoç, HDP Keçiören ilçe yöneticileri Figen Öncü ve Gülhan Akıncı ile ‘barış anneleri’ Kadriye Ozgan ve Minibe Koç.

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DHA, gözaltın alınanların emniyete götürüldüğünü, diğer kişilerin de arandığını yazdı.

Adana’da 12 gözaltı

Öte yandan Adana’da da PKK soruşturması kapsamında terörle mücadele şube ekipleri eş zamanlı olarak 14 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Örgüt üyesi oldukları öne sürülen şüphelilerin, PKK’nın 15 Ağustos 1984’te yaptığı ilk saldırının yıldönümünde eylem hazırlığında oldukları iddia edildi.

Şüphelilerden bazılarının daha önce ‘korsan gösteriler’e katılmaktan kayıtları olduğu öğrenildi.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.