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Yaramazlara biraz batar!

Ankara Valiliği’nden fırtına uyarısı

Ankara Valiliği, kentte yarın akşama kadar sürmesi beklenen fırtına nedeniyle çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı uyarıda bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Valiliğin Twitter hesabından paylaşılan mesajda şu ifadeler kullanıldı: “Meteorolojik verilere göre rüzgarın bugünden (salı) itibaren yarın akşam saatlerine kadar yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını rica ederiz.”

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