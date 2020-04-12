Ankara valiliği, toplu taşımada maske zorunluluğu getirdi

Ankara valiliği, toplu taşıma araçlarında maske kullanılması ve genel hijyen için sıvı dezenfektan bulundurulmasının zorunlu hale getirildiğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Valilik, ‘İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’ kararıyla toplu taşıma araçlarında 13 Nisan saat 00.01’den itibaren maske kullanılması ve genel hijyen için sıvı dezenfektan bulundurulmasının zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

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Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulundan yeni kararlar..https://t.co/jb8nD46mGO pic.twitter.com/cbS9AiGv8k — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) April 12, 2020

Karar, Ankara’da faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (Otobüs, Özel Halk Otobüsleri, Minibüsler, Ankaray, Başkentray, Metro vb.), ile şehirler arası ve ilçeler arası yolcu taşıyan ulaşım araçları, taksiler, her türlü ticari araç, servis araçları ve içerisinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda geçerli olacak.

Ankara valiliğinin kararında şunlara yer verildi:

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Maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmaması, maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza uygulanmasına

Toplu taşıma araçlarında “yolcu oturma kapasitesinin” azami yüzde 50’si kadar yolcu alınmasına

Seyahat eden veya durakta bekleyen yolcuların sosyal mesafeye uymalarını kolaylaştırmak amacıyla duraklarda ve araçların içerisinde gerekli uyarıların yapılarak ihtiyaç duyulan tedbirlerin alınmasına

Bütün toplu taşıma araçlarında ve duraklarda genel hijyen şartları sağlanarak sıvı el dezenfektanı bulundurulmasına