Ankara valiliği, toplu taşımada maske zorunluluğu getirdi

Ankara valiliği, toplu taşıma araçlarında maske kullanılması ve genel hijyen için sıvı dezenfektan bulundurulmasının zorunlu hale getirildiğini açıkladı.
Valilik, ‘İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’ kararıyla toplu taşıma araçlarında 13 Nisan saat 00.01’den itibaren maske kullanılması ve genel hijyen için sıvı dezenfektan bulundurulmasının zorunlu hale getirildiğini duyurdu.
Karar, Ankara’da faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (Otobüs, Özel Halk Otobüsleri, Minibüsler, Ankaray, Başkentray, Metro vb.), ile şehirler arası ve ilçeler arası yolcu taşıyan ulaşım araçları, taksiler, her türlü ticari araç, servis araçları ve içerisinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda geçerli olacak.
Ankara valiliğinin kararında şunlara yer verildi:
- Maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmaması, maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza uygulanmasına
- Toplu taşıma araçlarında “yolcu oturma kapasitesinin” azami yüzde 50’si kadar yolcu alınmasına
- Seyahat eden veya durakta bekleyen yolcuların sosyal mesafeye uymalarını kolaylaştırmak amacıyla duraklarda ve araçların içerisinde gerekli uyarıların yapılarak ihtiyaç duyulan tedbirlerin alınmasına
- Bütün toplu taşıma araçlarında ve duraklarda genel hijyen şartları sağlanarak sıvı el dezenfektanı bulundurulmasına
- Araçlardaki sosyal mesafenin korunması ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi amacıyla ilgili kurumlarca yoğunluğu önleyici tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir