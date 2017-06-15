Ankara valiliği, CHP’nin yürüyüşüne ‘önlem’ aldı: Katılımcı sayısına kısıt, mitinge yasak

Ankara valiliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a yürüyeceklerini duyurmasının ardından yürüyüşün kitlesel hale gelmesine karşı bir dizi karar aldı.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak ‘kaçar diye’ apar topar tutuklanmasının ardından, Ankara Güvenpark’tan başlayarak İstanbul’un Maltepe ilçesine yürüyüş düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Ankara valiliği vakit kaybetmeden yürüyüşe karşı duyuru yaptı. Yürüyüşün kısıtlı kişiyle tutulacağını söyleyen valilik, güzergahta bulunan noktalarda da miting yapılmasını yasakladı.

Açıklamada şunlar söylendi: “Yapılacak etkinlikte kamu düzeninin, kamu güvenliğinin, trafik düzeninin ve toplantıya katılanların güvenliğinin sağlanması esastır. Bu amaçla, alınacak güvenlik tedbirlerine etkinliği düzenleyen ve katılanların uyması zorunludur. Katılımcılar, Güvenpark’taki toplanma alanına üst araması yapılarak alınacaktır. Yürüyüşün Ankara ili sınırları içerisindeki kısımlarında katılımcıların güvenliğini ve trafik düzenini sağlamak amacıyla korteje, Valiliğimize bildirilen makul sayıdaki kişi katılabilecektir. İl merkezinden sonra yürüyüşe devam edecek olanlar, güvenlik kuvvetlerince kendilerinin tanınabilmesi ve güvenliklerinin sağlanabilmesi için pazu bandı, yelek ve yaka kartı kullanacaktır.”

Yürüyüşün Ankara il sınırları içinde E-5’te yapılması istenirken, yürüyüşün taşıtların seyrine mani olamayacağı, trafiği aksatamayacağı belirtildi.

Güvenpark’taki güvenlik tedbirleri de artırıldı. Sabahın erken saatlerinde polis parkı bariyerlerle ablukaya aldı, üst arama noktaları oluşturdu.

AA’nın aktardığına göre ayrıca, kentte bazı yollar da kapatıldı:

* Genelkurmay Başkanlığı önündeki kavşaktan Güvenpark’a giden Milli Müdafaa Caddesi ulaşıma kapatıldı.

* Parktaki dolmuş durakları yürüyüşün başlayacağı saate kadar İnönü Bulvarı’ndaki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın önüne alındı.

* Güvenpark’ı Necatibey Caddesi’ne bağlayan Kumrular Caddesi ile Yahya Galip Caddesi de geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

* Bu yollarda park halinde bulunan bütün araçlar güvenlik tedbirleri çerçevesinde kaldırıldı.