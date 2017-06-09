Ankara Valiliği: 15 Temmuz gecesi sivillere değil, sadece emniyete silah dağıtıldı

Ankara Valiliği, darbe girişimi gecesi sadece emniyet personeline silah dağıtıldığını açıkladı.

Açıklama Hürriyet’in, 30 Temmuz 2016’de Ankara Çubuk’ta işlenen cinayetle ilgili iddianamede yer alan “Tabancayı 15 Temmuz darbe gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde dağıtmışlardı. Ben de oradan almıştım” ifadesinin yer aldığı, bir adet MP-5 tipi silahın kaybolması üzerine yaptığı haberin ardından geldi.

‘Yazılı olarak zimmet kaydı tutulmadı’

15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı koymak amacıyla silah dağıtıldığını doğrulayan valilik, silahların yalnızca emniyet personeline verildiğini “Bu talimat doğrultusunda sadece Ankara Emniyet Müdürlüğü mensuplarına personelin kimliği kontrol edildikten sonra yazılı olarak zimmet kaydı tutulmaksızın silah-mühimmat dağıtımı yapılmıştır. Emniyet Müdürlüğünün deposunda bulunan silahlara ilave olarak Emniyet Genel Müdürlüğü’nden kamyon ile gönderilen silah ve mühimmatta aynı yöntemle dağıtılmıştır” ifadeleriyle belirtti.

‘Kimlik kontorlü özellikle yapıldı’

Sivillere hiçbir şekilde silah dağıtılmadığını kaydeden valilik, “Dağıtım işlemleri, uçak, helikopter ve zırhlı araçların silahlı saldırıları altında; elektrikleri kesilmiş, su boruları patladığı için su dolan alanlarda yapılmıştır. Bu durum, tutanaklarla tespit edilmiştir. 16.07.2016 günü 16.30 ve 17.00 saatleri arasında tanzim edilen tutanaklarda dağıtım işleminin Emniyet Teşkilatı mensuplarına kimlik kontrolü yapılarak yapıldığı özellikle belirtildiği görülmüştür” dedi.

‘Aynı silah olduğu tespit edilemedi’

Darbe girişiminin bastırılmasının ardından dağıtılan silahların toplandığını ve bir adet MP-5 tipi silahın kayıp olduğu belirtilen valilik açıklaması şöyle devam etti: “15 Temmuz 2016 günü Emniyet Teşkilatı mensuplarına dağıtılıp, henüz bulunamayan silahlar arasında sadece bir (1) adet MP-5 makinalı tabanca bulunmaktadır. Bu silahın, darbe kalkışmasına karşı koyulmasında şehit olan Emniyet Amiri Cüneyt Bursa’nın şehit olduğu esnada yanında bulunduğu 25.07.2016 tarihli tutanak ile tespit edilmiştir. 15 Temmuz gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden alındığı iddia edilen ve 30.07.2016 tarihinde Çubuk ilçesinde bir cinayette kullanıldığı belirtilen MP-5 makineli tabanca henüz bulunamadığından; şüpheli Mustafa MARAŞ tarafından kullanıldığı iddia edilen cinayet silahı ile Şehit Emniyet Amiri Cüneyt Bursa’nın şehit olduğu sırada yanında olan ve henüz bulanamayan MP-5 makineli tabancanın aynı silah olduğu tespit edilememiştir.”