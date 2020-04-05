Ankara Üniversitesi’nden ‘corona’ açıklaması: Aşı üretimi için ilk adımı tamamladık

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Direktörü ve Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aykut Özkul’un, yeni tip corona virüsüne karşı serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan ‘SARS-COV-2 virüsünün izolasyonu‘nu başardığı duyuruldu.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Üniversitenin resmi Twitter hesabından şu açıklama yapıldı: “Üniversitemiz Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özkul, koronavirüse karşı (Covid-19) serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünü izole etmeyi başardı.”

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🔶 Üniversitemiz Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özkul, koronavirüse karşı (Covid-19) serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünü izole etmeyi başardı! #BirlikteBasaracagiz https://t.co/ihe68Wyfva — Ankara Üniversitesi (@AnkaraUni) April 5, 2020

Mansur Yavaş: Kısa zamanda müjdenizi bekliyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: “İnşallah kısa zamanda insanlığa Ankara’dan bir müjde vermenizi bekliyoruz” dedi.