Ankara Üniversitesi’ndeki profesör tecavüz suçlamasıyla tutuklandı

Ankara Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. H.B. ortaklarından olduğu hayvan hastanesinde nöbete kalan veterinere tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklandı.

Milliyet’ten Aykut Yılmaz’ın haberine göre Ankara Çayyolu’ndaki bir hayvan hastanesinin ortaklarından olan H.B.’nin (53) hastanede nöbete kalan veteriner Ç.B.’ye (24) tecavüz ettiği iddia edildi. Mağdurun şikayeti üzerine mahkemeye çıkarılan H.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ç.B. mahkemedeki ifadesinde H.B.’nin kliniğe geldiğini, kapıyı kilitleyerek “Birlikte yemek yiyelim” dediğini söyledi. Ç.B. yemek sırasında içki içen H.B.’nin içki teklifini reddettiğini belirtti. Ardından H.B.’nin zorla içki içirdiğini söyleyen Ç.B. sonra kendisini zorla öpmeye çalıştığını ve darp ettiğini anlattı.

Ç.B. ifadesine şöyle devam etti: “Zorla öptü. Kafamı sağa sola çevirirken gözüme darbe aldım. Yere düştüğümde hareket edemedim. Yerden kafamı kaldırarak 3-4 defa zemine vurdu. Gözümü açtığımda saat 01.30 idi. Odada o yoktu. Ortağı vardı. ‘Ne oldu abi bana’ dedim. ‘Aranızda bir şeyler yaşanmış. Birazcık kendine gel öyle konuşalım. Annen aramış, H. hoca açmış, hasta bakıyor demiş. Anneni ara içi rahatlasın’ dedi. Telefonumdan annemi aradı. Anneme ‘İyiyim’ diyerek telefonu kapattım. Sonra kustum. Tekrar bayıldım. Saat 07.30 gibi uyandığımda baş dönmesi ve gözümde bulanıklık vardı. Başım ve sırtım ağrıyordu.”

Sabah H.B.’nin ortağı S.D.’ye cinsel saldırıya uğradığını bildirdiğini anlatan Ç.B., S.D.’nin de “Şikayet etme. Böyle şeyler başını ağrıtır. H. hoca seni doktora götürecek” dediğini belirterek, kolundan tutup aracında bekleyen H.B.’ye götürdüğünü söyledi.

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Araca bindiğinde tekrar bayıldığını ve ayıldığında H.B.’nin “Ben sana bir şey yapmadım. Kadın doğuma gideceğiz” dediğini aktardı. Gitmek istemediğini söylediğinde bu kez tehdit edildiğini kaydeden Ç.B., H.B.’nin kendisini tanıdığı doktora götürdüğünü ifade etti.

Doktora, “H.B. tarafından cinsel saldırıya uğradım. Onu şikayet edeceğim” dediğini söyleyen Ç.B., doktorun ise kendisine “Sana söyleyeceğim ilacı kullan. Şikayet etsen de bir şey çıkmaz” yanıtını verdiğini kaydetti.

H.B. ise ifadesinde, “Ortağı olduğum hayvan hastanesinde yedi personel çalışmakta. İddiaları kabul etmiyorum. Ben evliyim, müşteki yaklaşık 3 aydır yanımda veteriner hekim. Bu şekilde hakkımda şikayette bulunmasının ardında mutlaka bir komplo olduğunu düşünüyorum” dedi.

Ankara 1’inci Sulh Ceza Hâkimi Sezer Söylemez ise üzerine yüklenen nitelikli cinsel saldırı suçunun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir olguları göz önünde bulundurarak H.B.’nin tutuklanmasına karar verdi. H.B. cezaevine gönderildi.