Ankara Üniversitesi’ndeki ‘başörtüsü tartışması’nda eğitmen suçlu bulundu

EFE SÖNMEZ

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Ankara Üniversitesi’nde bir öğrenciyle başörtüsü nedeniyle tartıştığı iddia edilen eğitmene uyarı cezası verildi.

Başörtülü bir öğrenci, 12 Ocak’ta seçmeli müzik dersinin sınavından önce eğitmen Dr. Ümit Gültekin’in “Sınava bu başörtülerinizle girmeyeceksiniz değil mi? Sonuçta ben de size olan saygımdan bere takmıyorum” dediğini söylemişti.

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Dr. Gültekin ise böyle bir cümle kurmadığını belirterek suçlamayı reddetmişti. Öğrenci durumu rektörlüğe bildirerek eğitmenden şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine de rektörlük Dr. Gültekin hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.

Akademisyen suçlu bulundu

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nün incelemesi tamamlandı.

Diken’in edindiği bilgiye göre rektörlük, olayda Dr. Ümit Gültekin’i suçlu buldu.

Akademisyene uyarı cezası verildi.