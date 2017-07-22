Ankara Üniversitesi’nde ‘Hero’ tişörtüyle sınava giren öğrenci: Cezaevini merak ettim

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ‘Hero’ (Kahraman) yazılı tişörtle sınava girmesinin ardından gözaltına alınan öğrenci “Cezaevi ortamını merak ettiğim için giydim” dedi.

Darbe girişimine dair ‘Erdoğan’a suikast’ davasının sanıklarından biri ‘Hero’ yazılı bir tişört giyerek mahkemeye gelmişti. Sanığın kıyafeti tepki çekerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sanıkların tek tip kıyafetle mahkemelere getirilmesini önermişti.

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İHA’nın haberine göre, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okuyan Doğan isimli öğrenci, ‘Hero’ tişörtüyle Ticaret Hukuku sınavına girdi. Yazıyı fark eden denetmenin durumu bildirmesinin ardından öğrenci gözaltına alındı.

‘Hero’ tişörtlü öğrencinin “Tişörtü neden giydin?” sorusuna, “Cezaevi ortamını merak ettiğim için giydim” dediği öğrenildi.

Öğrencinin bir gün önce de aynı tişört ile fakülteye girmeye çalıştığı ancak yetkililer tarafından uyarılarak fakülteye alınmadığı belirtildi.