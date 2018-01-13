Ankara Üniversitesi’nde ‘başörtüsü tartışması’

EFE SÖNMEZ

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Ankara Üniversitesi’nde bir eğitmenin öğrencilere “Sınava bu başörtülerinizle girmeyeceksiniz değil mi?” dediği öne sürüldü. Eğitmen iddiayı reddetti. Top rektörlükte.

Sosyal medyada konuyu dile getirmesinin ardından Diken’e konuşan dil ve tarih-coğrafya fakültesi İngiliz dili ve edebiyatı anabilim dalı 1’inci sınıf öğrencisi, olayın 12 Ocak’ta seçmeli müzik dersinin sınavında yaşandığını söyledi.

Adını vermek istemeyen öğrenci, ana binadaki sınav öncesi derslik önünde toplandıklarını, ilk grubun sınavdan çıkmasının ardından kendisinin de olduğu ikinci grubun sınav için dersliğe alındığını kaydetti.

Öğrenci sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben cam kenarında, arkadan ikinci sırada oturuyordum. Bu esnada müzik dersinin eğitmeni Dr. Ümit Gültekin, sınav kağıtlarımızı dağıtmadan evvel, ön sıradaki başörtülü kadın öğrencileri muhatap alarak ‘Sınava bu başörtülerinizle girmeyeceksiniz, değil mi?’ ifadesini kullandı. Sınıfa yayılan sessizliğin ardından, ‘Sonuçta ben de size olan saygımdan bere takmıyorum’ diyerek, alakasız bir mukayeseyse, sınıfta bulunan diğer arkadaşlarımın ve benim, bize hukuk tarafından tanınan hakkımızla resmen dalga geçti ve bizi rencide etti. Sonrasında kağıtlarımızı dağıtmış olsa da, ki dağıtmama gibi bir lüksü yok zaten, bu onur kırıcı ve saygısız davranışın hiçbir bahanesi olamayacağını düşünüyorum.”

Öğrenci, konuyu okuldaki ‘dilek kutusu’ aracılığıyla rektörlüğe bildirdiğini belirterek BİMER’e de şikayette bulunacağını dile getirdi.

‘Böyle bir şey söylemedim’

İddianın hedefindeki müzik eğitmeni Dr. Ümit Gültekin, kendisine e-posta aracılığıyla ulaşan Diken muhabirine şunları anlattı: “İletinizde geçen; ‘…Sınava bu başörtülerinizle girmeyeceksiniz değil mi?…’ tümcesini içeren ifade bana ait değildir. Böyle bir ifade kullanmadım. Olasılıkla bunu yansıtan birey sınıf kalabalığı ve sınav kargaşasından ya yanlış anlamış ya da irdeleyememiştir. Nitekim sınavda çok sayıda türbanlı kadın ve bere takmış erkekler vardı. Hepsi de sınava rahatlıkla girip çıktılar.”