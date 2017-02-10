Ankara Üniversitesi ablukada: Polis gaz ve mermiyle saldırdı, 12 gözaltı

Kanun hükmünde kararnameyle tam 72 akademisyenin ihraç edildiği Ankara Üniversitesi’nin Cebeci kampüsünde bir araya gelmek isteyenler içeri sokulmazken bazı akademisyenler tartaklanarak gözaltına alındı.

Ankara Üniversitesi’nde örgütlü Eğitim-Sen Ankara 5 Nolu Şubesi bugün saat 12:30’a çağrı yapmış, atılan akademisyenlerle dayanışma için mezunlar, akademisyen ve öğrencileri kampüse davet etmişti.

Ablukaya alınan kampüsün kapısı çevik kuvvet polislerince tutuldu. Kimsenin girişine izin verilmezken, iki akademisyen de tartaklanarak gözaltına alınmaya çalışıldı ancak gözaltı işlemi gerçekleşmedi.

Polis ablukaya aldı

Kampüsün önünde çok sayıda TOMA da yer alırken, kalabalık arttıkça gerginlik de arttı.

Sendikanın aktardığına göre, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin (SBF) eski dekanı Yalçın Karatepe de tartaklanarak kampüsten atıldı. SBF’nin şu anki yönetimi kapıda emniyet görevlileriyle görüşse de polisler, kampüse kimsenin alınmaması talimatının içişleri bakanlığınca verildiğini belirtti.

Polis artan kalabalığı dağıtmak için saldırırken, sendikaya göre dört-beş akademisyen de gözaltına alındı.

Kampüsten içeri çekilen akademisyenler kapıya akademi cübbelerini sererek polise, “Bu okula cüppeleri çiğnemeden girmeyin” dedi.

Oran da giremedi

Okulun simge akademisyenlerinin de kampüse girmesine izin verilmedi. Bunlar arasında Prof. Dr. Baskın Oran da vardı. Oran, bayılan bir yurttaşa yardım etti.

Polisin saldırısı sırasında bir kişi şöyle gözaltına alındı:

Üniversitede İşkence Var!

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü girişindeki polis işkencesinin görüntüsü:#HocamaDokunma pic.twitter.com/dymAg9iB2n — DirenÜniversite (@DirenUniversite) February 10, 2017

Polis kampüse girdi

Polis ablukayı bir adım öteye taşıyarak kampüsten içeri girdi. TOMA’yla okuldakilere biber gazı ve plastik mermiyle saldırdı.

Saldırı içeride de devam etti

Akademisyen ve öğrenciler okulun içine sığınırken, saldırı bina içlerinde de devam etti. Bina girişine koltukların üst üste konulduğu görülürken, çok sayıda akademisyen de gazdan yoğun olarak etkilendi.

Mülkiye hocaları bu durumda. Fakülteye sığındık pic.twitter.com/1t0ZqlKiZc — Müslim Sarı (@muslimsarichp) February 10, 2017

Reuters, polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

DHA, gözaltına alınanlardan en az ikisinin akademisyen olduğunu kaydetti.

Polisin Cebeci kampusune giriş anı şöyle görüntülendi:

Saldırdıkları yer üniversitedir. Çiğnedikleri bilim insanlarının cübbeleridir, üniversitenin onurudur…pic.twitter.com/v20IB9knJA — Erdal İmrek (@erdalimrek) 10 Şubat 2017

Akademisyen açıklamasına polis saldırısı

Sendika.org’un paylaştığı bir videoda da, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin merdivenlerinde açıklama yapan akademisyenlere polislerin açıklamanın ‘yasaya aykırı’ olduğu gerekçesiyle nasıl saldırdığı görülüyor:

Yaralananlar var

Gazete Duvar’ın aktardığı başka bir görüntü de akademisyenlerin saldırıdan nasıl etkilendiğini gözler önüne serdi. İletişim Fakültesi’nin eski öğretim görevlisi Şeyda Sever, polisin plastik mermisiyle vurularak yere düştü.

Yüzünden yaralanan Sever, “Burada olmak zorunda olduğum için geldim. Asıl kahramanlar hocalarımız” dedi.