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Yaramazlara biraz batar!

Ankara Üniversitesi ablukada: Polis gaz ve mermiyle saldırdı, 12 gözaltı

 

Kanun hükmünde kararnameyle tam 72 akademisyenin ihraç edildiği Ankara Üniversitesi’nin Cebeci kampüsünde bir araya gelmek isteyenler içeri sokulmazken bazı akademisyenler tartaklanarak gözaltına alındı.

Fotoğraflar: Twitter / @Ankara5nolu

Ankara Üniversitesi’nde örgütlü Eğitim-Sen Ankara 5 Nolu Şubesi bugün saat 12:30’a çağrı yapmış, atılan akademisyenlerle dayanışma için mezunlar, akademisyen ve öğrencileri kampüse davet etmişti.

Ablukaya alınan kampüsün kapısı çevik kuvvet polislerince tutuldu. Kimsenin girişine izin verilmezken, iki akademisyen de tartaklanarak gözaltına alınmaya çalışıldı ancak gözaltı işlemi gerçekleşmedi.

Polis ablukaya aldı

Kampüsün önünde çok sayıda TOMA da yer alırken, kalabalık arttıkça gerginlik de arttı.

Fotoğraf: Reuters

Sendikanın aktardığına göre, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin (SBF) eski dekanı Yalçın Karatepe de tartaklanarak kampüsten atıldı. SBF’nin şu anki yönetimi kapıda emniyet görevlileriyle görüşse de polisler, kampüse kimsenin alınmaması talimatının içişleri bakanlığınca verildiğini belirtti.

Polis artan kalabalığı dağıtmak için saldırırken, sendikaya göre dört-beş akademisyen de gözaltına alındı.

Fotoğraf: Reuters

Kampüsten içeri çekilen akademisyenler kapıya akademi cübbelerini sererek polise, “Bu okula cüppeleri çiğnemeden girmeyin” dedi.

Oran da giremedi

Okulun simge akademisyenlerinin de kampüse girmesine izin verilmedi. Bunlar arasında Prof. Dr. Baskın Oran da vardı. Oran, bayılan bir yurttaşa yardım etti.

Fotoğraf: İrfan Aktan / Twitter

Polisin saldırısı sırasında bir kişi şöyle gözaltına alındı:

Polis kampüse girdi

Fotoğraf: @Ankara5nolu

Polis ablukayı bir adım öteye taşıyarak kampüsten içeri girdi. TOMA’yla okuldakilere biber gazı ve plastik mermiyle saldırdı.

Fotoğraf: @Ankara5nolu

Saldırı içeride de devam etti

Fotoğraf: @Funda_B

Akademisyen ve öğrenciler okulun içine sığınırken, saldırı bina içlerinde de devam etti. Bina girişine koltukların üst üste konulduğu görülürken, çok sayıda akademisyen de gazdan yoğun olarak etkilendi.

Reuters, polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

DHA, gözaltına alınanlardan en az ikisinin akademisyen olduğunu kaydetti.

Fotoğraf: Reuters

Polisin Cebeci kampusune giriş anı şöyle görüntülendi:

Akademisyen açıklamasına polis saldırısı

Sendika.org’un paylaştığı bir videoda da, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin merdivenlerinde açıklama yapan akademisyenlere polislerin açıklamanın ‘yasaya aykırı’ olduğu gerekçesiyle nasıl saldırdığı görülüyor:

Yaralananlar var

Fotoğraf: Gazete Duvar

Gazete Duvar’ın aktardığı başka bir görüntü de akademisyenlerin saldırıdan nasıl etkilendiğini gözler önüne serdi. İletişim Fakültesi’nin eski öğretim görevlisi Şeyda Sever, polisin plastik mermisiyle vurularak yere düştü.

Yüzünden yaralanan Sever, “Burada olmak zorunda olduğum için geldim. Asıl kahramanlar hocalarımız” dedi.

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