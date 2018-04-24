‘Ankara trafiği’ hızlı: Erdoğan, Gül’le görüşen Davutoğlu’yla bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün gece 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le gizli bir görüşme gerçekleştiren eski başbakan Ahmet Davutoğlu’yla bir araya gelecek.

Son günlerde medyada 11’inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün muhalefetin ortak adayı olabileceği yönünde kulis haberler bulunuyor. Bunun için İYİ Parti lideri Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmeye ikna edilmeye çalışılacağı belirtilirken, son olarak, 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olacağını bir kez daha açıklayan Akşener, Gül’ün ortak aday olması için çekilmeyeceğini de vurgulamış, parti yönetimi de bu kararı teyit etmişti.

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Davutoğlu, Gül’ün davetiyle dün akşam 11’nci cumhurbaşkanıyla bir araya gelmiş ve görüşme yaklaşık bir saat 20 dakika sürmüştü.

Erdoğan’la AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç’ın bu akşam ‘Abdullah Gül gündemi’yle bir araya geleceği öğrenilmişti.

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Habertürk’ten Bülent Aydemir’in aktardığına göre, Erdoğan’ın Arınç’ın ardından Davutoğlu’yla da görüşmesi bekleniyor.

Erdoğan, bugün grup toplantısının ardından gazetecilerin sorusu üzerine, Davutoğlu ve Gül arasındaki görüşmeye dair bilgisi olmadığını söylemişti.