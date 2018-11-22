Ankara toplantısının ardından AB: Demokratikleşin, Demirtaş’ı serbest bırakın

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ‘Türkiye’nin demokratik bir ülke olmasını istediklerini’ söylerken Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn akademisyen gözaltıları konusunda kaygılı olduklarını belirtti.

Mogherini ve Hahn, bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Üç isim, toplantının ardından ortak basın açıklaması yaptı.

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Mogherini, Türkiye’nin AB ile ilişkileri güçlendirme ve reform çabalarını artırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Türkiye AB’nin aday ülkesidir ve stratejik ortağıdır” dedi.

Mülteci konusunda destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Mogherini şöyle devam etti: “AB güçlü bir Türkiye istiyor. Türkiye’nin demokratik bir ülke olmasını istiyoruz. Pozitif ilişkilerimiz olduğunu söylemek istiyoruz. Dış politikada birlikte çalışmak istiyoruz.”

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Kasım 2016’dan beri cezaevinde bulunan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin önceki gün serbest bırakılması gerektiği yönünde karar verdiği eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili de Mogherini, “Cezaevinde olan Selahattin Demirtaş’ın yakında serbest bırakılmasını umuyoruz” dedi.

Hahn: Adakemisyen gözaltıları bizi kaygılandırıyor

Hahn da görüşmenin yapıcı olduğunu dile getirirken, “Yakın komşularız, ortak çıkarlarımız söz konusu. İstikrarlı ve güvenli bir Türkiye olsun istiyoruz. Akademisyenlere gözaltı konusunda bazı kaygılarımız var” diye konuştu.