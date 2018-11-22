Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ankara toplantısının ardından AB: Demokratikleşin, Demirtaş’ı serbest bırakın

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ‘Türkiye’nin demokratik bir ülke olmasını istediklerini’ söylerken Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn akademisyen gözaltıları konusunda kaygılı olduklarını belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Mogherini ve Hahn, bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Üç isim, toplantının ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Reklam

Mogherini, Türkiye’nin AB ile ilişkileri güçlendirme ve reform çabalarını artırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Türkiye AB’nin aday ülkesidir ve stratejik ortağıdır” dedi.

Mülteci konusunda destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Mogherini şöyle devam etti: “AB güçlü bir Türkiye istiyor. Türkiye’nin demokratik bir ülke olmasını istiyoruz. Pozitif ilişkilerimiz olduğunu söylemek istiyoruz. Dış politikada birlikte çalışmak istiyoruz.”

Reklam

Kasım 2016’dan beri cezaevinde bulunan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin önceki gün serbest bırakılması gerektiği yönünde karar verdiği eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili de Mogherini, “Cezaevinde olan Selahattin Demirtaş’ın yakında serbest bırakılmasını umuyoruz” dedi.

Hahn: Adakemisyen gözaltıları bizi kaygılandırıyor

Hahn da görüşmenin yapıcı olduğunu dile getirirken, “Yakın komşularız, ortak çıkarlarımız söz konusu. İstikrarlı ve güvenli bir Türkiye olsun istiyoruz. Akademisyenlere gözaltı konusunda bazı kaygılarımız var” diye konuştu.

Hukukçuların gözünden AİHM kararı: Bağlayıcı; Demirtaş serbest bırakılmalı

AİHM: Demirtaş’ın tutukluluğuna son verilsin

Adalet bakanından AİHM’in Demirtaş kararına: Nihai kararı Türk yargısı verir

AİHM’in Demirtaş kararı sonrası Erdoğan: Bizi bağlamaz, karşı adımlar atacağız

Demirtaş’ın avukatı 18’inci maddeye dikkat çekti: Hukuksuz yargılama tescillendi

SON HABERLER

Fatih Erbakan ‘Refah Partisi’ni kuruyor

Saadet Partisi’ne genel merkez binasının kirasının ödenmemesi nedeniyle haciz işlemi başlatarak binayı kendilerinin kullanacağını söyleyen Fatih Erbakan’ın, yeni parti kuracağı ve partinin isminin ‘Refah Partisi’ olacağı iddia edildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...