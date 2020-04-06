Ankara Tabip Odası: Kapısına kilit vurduğunuz hastanelerimizi açın!

Ankara Tabip Odası (ATO), Ankara’da kapalı durumda olan ve halkın kolay ulaşabileceği hastanelerin yeniden açılmasını istedi.

Fotoğraf: DHA

Ankara Tabip Odası’nın Twitter üzerinden yaptığı basın açıklamasına ATO Başkanı Dr. Vedat Bulut, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi eski başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı katıldı.

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‘Salgına, hastanelerin kapatıldığı dönemde denk geldik’

“Kapatılan Hastanelerimizi Açın” başlıklı basın açıklamasını okuyan İlhan, Ankara’nın salgına en fazla acil hasta karşılayan, kolay ulaşılabilir, üst düzey sağlık hizmeti veren hastanelerinin kapatıldığı bir dönemde yakalandığını belirtti.

“‘Hastanemi Açın Platformu’ adına tüm Ankaralılar olarak sesleniyoruz” diyen İlhan, Ankara Numune Hastanesi, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Dışkapı Çocuk Hastanesi, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Ulus Devlet Hastanesi’nin açılarak yeniden işlerlik kazandırılmasını istedi.

📢 Ankara'nın ulaşılabilir yerlerinde kapısına kilit vurulmuş durumda boş bekleyen hastanelerimizi açın!



📢 Halk sağlığı piyasa koşullarına terk edilemez! pic.twitter.com/osLM2nfBOP Reklam April 6, 2020

‘Hastanelerin kapatılmasına itiraz etmiştik’

Şehir hastaneleri sürecinde mevcut hastanelerin kapanmaması için mücadele ettiklerini ifade eden İlhan, şöyle devam etti: “Yetkililer çağrılarımıza kulak tıkadı, altı hastanemiz kapandı. Bunlardan biri, ‘Zekai Tahir Burak Kadın Doğum Hastanesi’ bu zor dönemde can simidi oldu, ne iyi ki tekrar sağlık hizmetleri için kullanılmaya başlandı, karantinaya alınan kişiler ve hastaların tedavisi için kullanılmaya başlandı.”

ATO Başkanı Dr. Vedat Bulut şunları söyledi: “Bilkent Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla altı büyük hastane kapatılmıştı ve bu sebeple çok sayıda meslek örgütü bu hastanelerin kapanmasına itiraz etmişlerdi. Bugün o kapanan hastanelerin açılması talebiyle çok sayıda kurumun imzasını içeren bir basın açıklaması düzenledik.”