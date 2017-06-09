Ankara ses verdi: Irak’ta bağımsızlık referandumu ‘vahim hata’ olur

Türkiye, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (KBY) bağımsızlık referandumu düzenleme kararının vahim bir hata teşkil edeceğini açıkladı.

KBY önceki gün 25 Eylül’de bağımsızlık referandumu düzenleneceğini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı, böyle bir referandum hakkındaki Türkiye’nin görüş ve endişelerinin hem Irak’la hem de bölgesel yönetimle paylaşıldığını aktardı.

Bağımsızlık referandumunun istikrarsızlığı artıracak olumsuz sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunan bakanlık, “KBY liderliğinin bu yöndeki tavsiye ve uyarılarımız hilafına, 25 Eylül 2017 tarihinde bağımsızlık konusunda referandum düzenleyeceği yönünde açıkladığı kararını da yukarıda belirtilen çerçevede değerlendiriyor ve bunun vahim bir hata teşkil edeceğini düşünüyoruz” dedi.

‘Halk iradesini yansıtmaz’

“Irak’ın toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin muhafaza edilmesi Türkiye’nin Irak politikasının temel ilkelerinden biridir” diyen Dışişleri Bakanlığı, şöyle devam etti: “Irak halkının içinde bulunduğu bu olağandışı koşullarda, üstelik statüsü tartışmalı bölgeleri de içerecek şekilde yapılacak bir referandumun halkın iradesini yansıtmaktan uzak kalacağı açıktır.”