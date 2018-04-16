Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ankara Putin’e füzeler atılmadan ABD’nin mesajını taşımış: Hedef siz değilsiniz

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

Ankara’nın Suriye’ye yapılan füze harekatı öncesi ABD, İngiltere ve Fransa ile Rusya arasında mesaj taşıdığı ortaya çıktı.

Suriye’ye düzenlediği füze harekatı öncesinde Ankara’nın ABD, Fransa ve İngiltere ile Moskova arasında arabuluculuk yaptığı yönünde haberler vardı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın operasyondan öncesinde Putin ve Trump’la yaptığı telefon görüşmeleri bu çerçevede merak konusuydu.Temasların çerçevesi netleşmeye başladı.

Reklam

Hürriyet’ten Hande Fırat’ın haberine göre, Ankara taraflara hem itidal tavsiye etti, hem de Batılı ülkelerin mesajlarını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e iletti.

Süreçte görüşmeler sadece devlet başkanları düzeyinde yapılmadı. Hemen her düzeyde taraflarla irtibat sağlandı. Görüşmelerde Batılı ülkeler Ankara’ya “Mesajımızı Rusya Devlet Başkanı Putin’e iletin” dedi.

Reklam

Söz konusu mesaj “Hedef Rusya değil, kimyasal silah kullanan Şam rejimi. Rusya ile sıcak çatışma istemiyoruz” idi. Ankara bu mesajı Putin’e operasyon öncesi iletti.

Haberde, Ankara’nın yapılan işin adına yine de ‘arabulucu’ demediği çünkü her ihtimale karşı ihtiyatlı davranmayı seçtiği belirtildi.

Erdoğan, Putin ve Macron’la görüştü: Gerilim daha fazla tırmandırılmamalı

Erdoğan, Putin ve Trump’la görüşmesini anlattı: Hava yumuşamış gibi


+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Öldürülen general Semih Terzi’nin eşi, 15 Temmuz’dan önce darbeden haberdarmış

Darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen general Semih Terzi’nin eşi Nazire Terzi’ye verilen 18 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

Kararda, Silopi’den Ankara’ya gitmek isteyen Semih Terzi’nin, darbe girişiminden iki gün önce eşini arayıp Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı’nın eşine, “Annemin çok hasta olduğunu ve beni çok sevdiğini söyle” dediği ve Nazire Terzi’nin bu isteği hemen yerine getirdiği belirtildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...