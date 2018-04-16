Ankara Putin’e füzeler atılmadan ABD’nin mesajını taşımış: Hedef siz değilsiniz

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Ankara’nın Suriye’ye yapılan füze harekatı öncesi ABD, İngiltere ve Fransa ile Rusya arasında mesaj taşıdığı ortaya çıktı.

Suriye’ye düzenlediği füze harekatı öncesinde Ankara’nın ABD, Fransa ve İngiltere ile Moskova arasında arabuluculuk yaptığı yönünde haberler vardı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın operasyondan öncesinde Putin ve Trump’la yaptığı telefon görüşmeleri bu çerçevede merak konusuydu.Temasların çerçevesi netleşmeye başladı.

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Hürriyet’ten Hande Fırat’ın haberine göre, Ankara taraflara hem itidal tavsiye etti, hem de Batılı ülkelerin mesajlarını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e iletti.

Süreçte görüşmeler sadece devlet başkanları düzeyinde yapılmadı. Hemen her düzeyde taraflarla irtibat sağlandı. Görüşmelerde Batılı ülkeler Ankara’ya “Mesajımızı Rusya Devlet Başkanı Putin’e iletin” dedi.

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Söz konusu mesaj “Hedef Rusya değil, kimyasal silah kullanan Şam rejimi. Rusya ile sıcak çatışma istemiyoruz” idi. Ankara bu mesajı Putin’e operasyon öncesi iletti.

Haberde, Ankara’nın yapılan işin adına yine de ‘arabulucu’ demediği çünkü her ihtimale karşı ihtiyatlı davranmayı seçtiği belirtildi.