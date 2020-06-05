Ankara merkezli ‘FETÖ’ soruşturmasında 37 kişiye gözaltı

Ankara başsavcılığının ‘FETÖ‘ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 37 şüpheli gözaltına alındı.

AA’nın haberine göre, başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında soruşturma yürütülen ve bugüne kadar yakalanamadıkları için yakalama emri çıkarılarak aranan 37 şüpheli, saat 06.00’da Başsavcılığımızın talimatıyla yapılan çalışma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır.”

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Açıklamada şüphelilerden üçünde sahte kimlik, birinde de kardeşine ait kimlik bulunduğu belirtildi.