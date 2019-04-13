Ankara büyükşehir meclisinde Yavaş ile AKP’lilerden ‘ılımlı’ mesajlar

Ankara’nın yeni büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş, belediye meclisinde AKP ile MHP’lilerin çoğunluk olması nedeniyle sıkıntı yaşanmayacağını söyledi. AKP’lilerden de Yavaş’ın sözlerinin paralelinde mesajlar geldi.

Fotoğraflar: DHA

Yerel seçime CHP ile İYİ Parti’nin ortak adayı olarak girerek seçimi kazanan Yavaş, bugün ilk kez büyükşehir belediyesinin meclis toplantısına başkanlık yaptı. Toplantıya ‘cumhur ittifakı’nın 107, ‘millet ittifakı’nın ise 40 meclis üyesi katıldı.

Reklam

Toplantıda konuşan başkan Yavaş, üye dağılımında ağırlığın AKP’de olmasının kendisini hiç rahatsız etmediğini ve etmeyeceğini dile getirdi.

‘Hizmet konusunda ortak irade koyulur’

Ankaralılara hizmet söz konusu olduğunda her faaliyet ve projede ortak irade koyulacağına inancının tam olduğunu ifade eden CHP’li başkan, şöyle devam etti: “Kampanya sürecinde söz vermiştim; eğer buradaki çoğunluk CHP’de olsaydı, encümen ve meclis bünyesinde çalışacak olan komisyonlarda eşit dağılımı sağlayarak daha şeffaf ve adil çalışmanın önünü açacaktım.”

‘Öncelik Ankara’

Belediyeciliği siyaset değil hizmet alanı olarak gördüğünden bahseden Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada temsil edilen tüm partilerin meclis çalışmalarında ortak aklı işleteceğine ve önceliklerinin Ankara olacağına inanıyorum. Benim Ankara’ya hizmet yolunda hiçbir arkadaşımıza karşı bir önyargım olmadığı gibi hiç kimsenin iyi niyetinden de şüphem yok. El ele vererek, vicdan ve ortak akıl eşliğinde uygulayacağımız projelerde, burada bulunan sizlerin kasten engel olmaya yönelik bir tavır takınacağınızı kesinlikle düşünmüyorum.”

Reklam

Yavaş, en büyük arzusunun “Herkesin başkanıydı” ve “Akçeli işlere bulaşmadı, kimseyi de bulaştırmadı” dedirtmek olduğunu anlattı.

AKP de Yavaş’la hemfikir

AKP Meclis Grup Başkanı Mümin Altunışık da şunları söyledi: “Hizmet etmeye devam edeceğiz. Buraya yapılacak bütün hizmetler ve katma değer sağlayacak her konuya AK Parti grubu ve ‘cumhur ittifakı’ olarak ‘Evet’ diyeceğiz. Ankaramızı daha ileriye taşıyacağız. AK Parti hiçbir zaman partizanca bir tavır içinde olmadı. ‘Ocu-bucu’ diye tavır içine girmedi. Kimseyi hiçbir zaman işinden etmemiştir. Yanlış işlerin merkezi olmamıştır. AK Partili belediyeler gayrimeşru işler, rantlar, parayla pulla anılmadı, anılmayacak. 22 ilçemizde ‘cumhur ittifakı’yla birlikte bunu yerine getireceğiz. Büyükşehir belediyesinde de bunun takipçisi olacağız.”

Belediye ‘kendi söküğünü’ dikememiş!

Yapılan oylamaların ardından, ilk toplantıda meclis birinci ve ikinci başkan vekilleri, katip üyeler, encümen üyeleri ile ihtisas komisyonlarında yer alacak isimler seçildi. Öte yandan, sağanak nedeniyle toplantı sırasında tavanda yer alan cam bölmeden salona su damladı.

Ankara’da başkanlığın CHP’de, meclis çoğunluğunun ise ‘muhalifler’de olması nedeniyle karar alma süreçlerinde çatışma yaşanabileceğine dair yorumlar yapılmıştı. Eski başkan Melih Gökçek de Yavaş’ın, AKP ile MHP’lilerin istemediği bir kararı alamayacağını öne sürmüştü.