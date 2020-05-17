‘Ankara Kuşu’na ‘FETÖ’ davası

Twitter’dan ‘Ankara Kuşu’ hesabını yöneten kişiye ‘FETÖ propagandası’ suçundan dava açıldı.

Fotoğraf: DHA

Hesabın sahibi Oktay Yaşar, 3 Nisan’da aynı suçtan tutuklanmıştı.

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Ankara başsavcılığının soruşturmasının ardından Yaşar hakkında ‘zincirleme şekilde propaganda’ suçundan iddianame hazırlanarak dava açıldı.

Ankara 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın iddianamesinde, şu aşamada ‘terör örgütü üyeliği’ suçundan dava açmayı gerektirir delil elde edilemediği bildirildi.

İddianamede şu ifadelere yer verildi: “Birden farklı tarihte zincirleme olarak yapmış olduğu sosyal medya paylaşımları ile terör örgütü propagandası yaptığının sabit olduğu, her ne kadar şüphelinin üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği görülse de terör örgütü liderini mağdur göstermeye çalışan ve bu örgütü ile liderinin eylemlerini meşru göstermek amacı içeren propaganda konusu paylaşımları sebebiyle üzerine atılı suç ile ilgili olarak hakkında kamu davası açmaya yeter şüphenin oluştuğu anlaşılmıştır.”

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İddianameden

İddianamede, davaya konu olan Yaşar’ın ‘oktayyasar’ kullanıcı adıyla aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden 6 Nisan 2015 tarihinde “Gülen cemaatine yakın 4 isim bağımsız olarak seçime giriyor”, 7 Şubat 2015 tarihinde “Gülen keşke dini cemaat yerine siyasi parti kursaymış”, 3 Şubat 2015 tarihindeki “Fethullah Gülen gözyaşlarını tutamadı” paylaşımları da yer aldı.

İddianamede, Yaşar’ın bu paylaşımlarla ‘FETÖ’ lideri Gülen’i mağdur göstermeye çalıştığı, eylemlerini de meşru göstermek amacı içeren beyanlar olduğu tespiti yapıldı.