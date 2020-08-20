Ankara kedisi Mitten, yılın Yeni Zelandalısı olmaya aday

Yılın Yeni Zelandalısı olmaya aday gösterilenler arasında bilim insanları, başarılı memurlar, Covid-19’la mücadelenin mimarlarından Başbakan Jacinda Ardern dahil çok sayıda isim yer alıyor. Ancak, çok güçlü bir rakipleri var: ünlü kedi Mitten.

Fotoğraf: Twitter

Başkent Wellington’ın sakinlerinden Ankara kedisi Mitten’a, sokakta, kiliselerde, dövme atölyelerinde, üniversitelerde rastlamak mümkün. Ülkenin en ünlü kedisi Mitten’ın adına Vikipedi’da sayfa var. Facebook’taki sayfasını 50 bini aşkın kişi takip ediyor.

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Kamuoyunun 2018’de ‘tanıştığı’, birçok kez kaybolduğu sanılarak barınaklara götürülen Mitten için Facebook hesabı açan, kısa adı SPCA olan Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği çalışanı, “Merak etmeyin kaybolmuyor. Sadece macerayı seviyor. O bir sokak maceraperesti” yazdı. Sonrasında Mitten’ın günlük maceraları sayfada paylaşılmaya başladı.

Wellington’ın anahtarı onda

Ülkenin dört bir yanında hatta ülke dışında hayranları ve takipçisi bulunan Mitten’a bu yl mart ayında Wellington kentinin anahtarı verildi.

Ödülü veren kurumun başındaki Miriama Kamo, bu yıl adaylar arasında Covid-19’la mücadeleye katkı sunanların önemli yer tuttuğunu vurgulayarak Mitten’ın da aday olduğunu söyledi.

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Oyuncu ve yönetmen Taika Waititi, komedyen Mike King gibi isimlerin aldığı ödülü şimdiye kadar alan kedi olmadı!