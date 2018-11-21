‘Ankara katliamı’nı fotoğraflayan Yaman’a tazminat yok: ‘Orada olduğu kanıtlanmadı’

Ankara’da 10 Ekim 2015’te IŞİD’in yaptığı gar katliamını fotoğraflayan Özcan Yaman’a “Orada bulunduğuna dair somut delil yok” diyerek tazminat verilmedi.

Evrensel’den Burcu Yıldırım’ın haberine göre fotoğrafçı-yazar Özcan Yaman, katliamda kusuru olduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı aleyhine Ankara 17’nci İdare Mahkemesi’nde tazminat davası açtı.

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Mahkeme tazminata hükmetti ancak bakanlık karara itiraz etti. Ankara Bölge İdare Mahkemesi (istinaf) 10’uncu İdari Dava Dairesi tazminat kararını kaldırarak yeni karar verdi.

İstinaf mahkemesi tazminata yer olmadığına hükmetti.

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Fotoğrafını çekti ama ‘orada yok’muş

Mahkeme Yaman’a ödenmesine karar verilen 5 bin lira manevi tazminatın ‘sebepsiz zenginleşmeye’ neden olacağını savundu.

Kararda, 103 kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin yaralandığı katliama tanık olunmasının ve yaşanan travmanın tek başına yeterli olmadığı savunuldu: “Aksi durumun her olaydan etkilenen için tazmini sonucu doğuracağı, bu durumun da manevi tazminatın amacını aşar şekilde zenginleşmeye sebep olacağı, kaldı ki davacının patlamanın gerçekleştiği esnada olay yerinde olduğunu ve bir nedenle travma geçirdiğini kanıtlar somut bir delilin de bulunmadığı hususları dikkate alındığında manevi tazminat talebinin reddi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.”

Yaman’ın çektiği fotoğraflar, Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP) tarafından servis edilmişti. Yaman, bir fotoğrafıyla 2015’te Atlanta Fotomuhabirliği Semineri sonrası dağıtılan ödüllerde ‘spot haber’ kategorisinde ikincilik ödülü kazanmıştı.

‘Benzer örneklerde tazminat verilmişti’

Yaman’ın avukatı Songül Beydilli, müvekkillinin olay sırasında çektiği, ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarında yayımlanan fotoğraflarının dosyada olmasına rağmen mahkemenin bu kararı verdiğini söyledi.

Mahkemenin tüm bu belgeleri görmezden geldiğini ya da incelemediğini savunan Beydilli, şunları kaydetti: “Birçok Anayasa Mahkemesi (AYM) kararında patlamanın yaşandığı olayların içinde olanlar fiziksel zarar görmeseler de travma yaşadıkları nedeniyle hayat boyu tazminat ödenmesine karar veriliyor. Dosyada müvekkilimin katliamdan sonra psikiyatrik tedavi gördüğüne ilişkin rapor da var. Bu rapor Türkiye İnsan Hakları Vakfı’ndan alınmış. Dolayısıyla manevi tazminat davalarında gereken iki şerh de yerine gelmiş. Mahkeme dosyadaki hiç delil yokmuş gibi bir gerekçe göstererek hukuka aykırı davranmıştır.”

Avukat, karar için düzeltme başvurusu yapacaklarını belirterek bunun reddedilmesi durumunda AYM’ye başvuracaklarını açıkladı.