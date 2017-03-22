‘Ankara katliamı’nda ilk: Kamu görevlilerinin ihmaline yönelik ön incelemeye izin çıktı

Ankara Garı’nda 100’ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim katliamında dönemin Ankara Emniyet Müdürü Kadri Kartal ile güvenlik ve siyasi şube müdürünün sorumluluklarına ilişkin ön inceleme yapılmasına izin verildi.

Katliamın ilk gününden beri, patlamanın tanıkları ve mağdurların aileleri kamu görevlilerinin ihmali olduğunu savunmuş ancak valilik tarafından ön inceleme yapılmasına izin verilmemişti.

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre, TMMOB’un Ankara Valiliği’ne yapılan şikayetle ilgili verilen ‘işleme koymama’ kararına karşı açılan dava sonuçlandı.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, faillerin hala yargılandığına dikkat çekerken, farklı müştekiler tarafından farklı iddialarla kamu görevlilerinin soruşturulmasının istendiğini hatırlattı.

Bu kapsamda verilen şikayeti işleme koymama kararında hukuki isabet olmadığını değerlendiren mahkeme, Ankara Valiliği’nin dosyanın işleme konulmaması kararının kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme, müştekiler tarafından ileri sürülen iddialarla ilgili olarak şikâyet edilenler hakkında “ön inceleme raporu düzenlenmesinden sonra soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yönünde bir karar tesis edilmesine” hükmetti.