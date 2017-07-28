‘Ankara katliamı’nda ‘ihmal’ iddiası: İki vali hakkında incelemeye izin yok

RIFAT DOĞAN

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İçişleri Bakanlığı, Ankara katliamında gerekli önlemleri almadıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılması istenen Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar ve eski Adıyaman Valisi Mahmut Demirtaş hakkında inceleme başlatılmasına izin vermedi.

10 Ekim’de Ankara Garı önünde gerçekleştirilen IŞİD saldırısının ardından 102 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

Katliamla ilgili davada mağdur avukatları Kılıçlar ve Demirtaş hakkında ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuş ve soruşturma talep etmişti.

İki valiye de soruşturma yok

İçişleri Bakanlığı’nın ‘gizli’ ibareli yazsında Kılıçlar hakkında “Bahse toplantı için alınan güvenlik önlemlerinin il valisinin özel olarak müdahale etmesini gerektirecek veya bahse konu toplantının ertelenmesi yolunun kullanılmasını gerektirecek bilgilerle donatılmadığı, emniyet tedbirlerinin toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri kanununun uygulanmasına dair Yönetmeliğin 16. maddesi gereğince İl emniyet müdürünün sorumluluğunda olduğu, il valisinin alınacak tedbirler konusunda talimatının bulunduğu anlaşıldığından Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar’In bahse konu olayla ilgili herhangi bir cezai sorumluluğunun olmadığı” ifadelerine yer verildi.

‘Aranan IŞİD’çi sanığın bulunması valinin sorumluluğunda değil ‘

Ankara katliamında kendisini patlatan ve Adıyaman’daki ‘Dokumacılar’ olarak bilinen gruba üye olan Yunus Emre Alagöz kastedilerek, “Patlamanın faillerinden olan şahıs hakkında babası tarafından kayıp müracatında bulunulması üzerine mahkeme tarafından yakalama kararı verilmesi sonucunda şahsın bulunamadığı” belirtilen bakanlık yazısında şu ifadeler kullanıldı:

“Aranan şahıslar listesine eklendiği ve bu bilginin tüm emniyet birimlerine dağıtıldığı, şahısla ilgili olarak yapılan iş ve işlemlerin Emniyet Müdürlüklerinin yaptıkları rutin uygulama olduğu, olayın adli makamların kontrolünde ve adli bir olay olarak yürüdüğü, bahse konu kişi hakkında yürütülen adli işlemlerin ise il valisinin görev alanına giren bir konu olmadığı dolayısıyla konu ile ilgili olarak Eski Adıyaman Valisi Mahmut Demirtaş’a atfedilecek herhangi bir cezai sorumluluk bulunmadığı değerlendirildi.”

Katliama ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmış, kamu görevlileri hakkındaki şikayetleri ise mülkiye müfettişleri incelemişti. Müfettişlerin 11 kamu görevlisi hakkındaki ön inceleme raporunda, dokuz kamu görevlisinin ihmali olabileceği ifade edilerek, adli soruşturma açılmasında yarar görülmüştü.

Gaz kullanan polisler hakkında ise soruşturmaya gerek görülmemişti. Ankara Valiliği, müfettişlerin “İhmali olabilir” dediği dokuz kamu görevlisi hakkında da soruşturma yürütülmesine izin vermememişti.